Drei maskierte Männer haben in Magdeburg einen Pizzaboten überfallen, mit Schusswaffen bedroht und ausgeraubt.

Magdeburg l Mit Sturmhauben maskiert und Schusswaffen in der Hand haben am Sonntagabend kurz vor 23 Uhr drei Unbekannte in Magdeburg einen 28-jährigen Pizzaboten ausgeraubt.

Der Lieferant war mit einem Fahrrad im Neuen Renneweg unterwegs. Auf Höhe des Carl-Krayl-Rings wurde er von drei Radfahrern angehalten. Alle drei Männer sollen den Pizzaboten jeweils mit einer Waffe bedroht und Geld gefordert haben, teilte die Polizei mit. Der Pizzabote gab den Tätern seine Geldbörse.

Die Unbekannten entfernten sich Richtung Olvenstedter Chaussee. Eine Fahndung der Polizei brachte keinen Erfolg.

Alle drei Täter sollen um die 1,80 Meter groß gewesen sein. Sie trugen Sturmhauben, eine davon weiß, eine weitere mit einem Totenkopf an der Seite. Des Weiteren waren alle drei Männer dunkel gekleidet.

Ob es sich bei den Waffen um echte Schusswaffen handelte, ist noch nicht klar. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden geben sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.