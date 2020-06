Weil ihm ein anderer Autofahrer die Vorfahrt genommen hat, ist in Magdeburg ein junger Autofahrer ausgerastet.

Magdeburg (vs) l Zunächst sei es am Mittwoch gegen 20.40 Uhr in der Holsteiner Straße in Magdeburg-Westerhüsen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, berichtet die Polizei.

Der 52-jährige Fahrer eines Pkw Hyundai befuhr die Holsteiner Straße und soll versehentlich einem Pkw VW die Vorfahrt genommen haben. Daraufhin folgte der VW dem Hyundai und es kam zu mehreren grob verkehrswidrigen Aktionen seitens des 26-jährigen VW-Fahrers, so informierte die Magdeburger Polizei am Freitag weiter.

Ausgebremst und Auto beschädigt

Der VW-Fahrer habe sich mit seinem Fahrzeug vor den Hyundai gesetzt und diesen ausgebremst. Im Anschluss stiegen der 26-jährige Fahrer sowie sein 35-jähriger Beifahrer aus und schlugen auf das Fahrzeug des 52-jährigen Hyundai-Fahrers ein, wodurch dieses beschädigt wurde.

Der Führerschein des 26-Jährigen wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.