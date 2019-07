Unbekannte sind in Magdeburg-Ottersleben in Einfamilienhaus eingebrochen. Bei einem weiteren Haus in Stadtfeld blieb es beim Versuch.

Magdeburg (vs) l Eine Zeugin stellte am Dienstag gegen 18.45 Uhr fest, dass in ein Nachbarhaus eingebrochen wurde und informierte die Polizei in Magdeburg. Die bislang unbekannten Täter hatten sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in das Einfamilienhaus in der Straße Am Sonnenanger verschafft. Die Einbrecher hatten sämtliche Räume und Schränke durchsucht. Derzeitig steht noch nicht fest, ob es den Tätern gelang etwas zu entwenden. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Tatort, welche sich derzeitig in der Auswertung befinden. Weiterhin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch, kurz vor 2 Uhr, im Trappenweg. In diesem Fall beobachtete ein Zeuge, wie ein Auto vor einem Wohnhaus hielt, zwei maskierte Personen aus diesem ausstiegen und sich auf ein Grundstück begaben. Anschließend machten sich die Beiden an einem Fenster eines Einfamilienhauses zu schaffen. In die Innenräume gelangten die Einbrecher nicht. Kurze Zeit später begaben sich die Beiden zurück zu dem Auto und flüchteten mit diesem in unbekannte Richtung. Die Polizei begab sich unverzüglich zum Tatort, konnte die Täter bei einer Absuche des Nahbereichs jedoch nicht mehr feststellen. Auch in diesem Fall wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder den Taten geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.