Ukraine-Krieg: Eine neue Schule für Magdeburg

Im Moment werden in den Räumen in Stadtfeld-Ost noch ausschließlich ukrainische Kinder unterrichtet. Das Ziel ist jedoch eine internationale Schule, die allen Kindern offenstehen soll, egal ob aus Deutschland, der Ukraine oder anderswo her.

Magdeburg - Handbeschriebene weiße Blätter besagen, hier lernt eine zweite Klasse, dort die neunte und zehnte Klasse, in wieder einem anderen Raum eine sechste Klasse. Wir befinden uns in der Viehbörse in Stadtfeld-Ost. Das Gebäude erinnert mit seinen zahlreichen Gängen und Fluren ein wenig an eine Schule. Doch dies ist keine Lehreinrichtung im herkömmlichen Sinn. Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, haben sie gegründet und streben nun eine Anerkennung als internationale Schule an. Als gemeinnützige Unternehmergesellschaft (gUG) haben sie die „Scholares“ gegründet.