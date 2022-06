Ukraine-Krieg: Magdeburger Doktorandin und die Hölle in ihrer Heimat

Olha Sukhanova ist Doktorandin an der Uni Magdeburg und der Uni Charkiw. Sie kümmert sich neben der Forschung in Magdeburg um Landsleute, die an der Elbe Zuflucht suchen.

Magdeburg (vs) - „Mein Ziel ist es, mich als gute und aktive Forscherin zu beweisen“, erzählt sie. Sie ist nach Magdeburg gekommen, um ihre Doktorarbeit zu schreiben und wird in Magdeburg von Prof. Holm Altenbach und Prof. Konstantin Naumenko und in Charkiw von Prof. Oleksiy Larin betreut. „Ich bin meinen Betreuern sehr dankbar, da sie alles tun, um mich zu unterstützen und zu helfen“, so die Wissenschaftlerin.