Ukraine: Wieder Beschuss auf Magdeburgs Partnerstadt Saporischja

In Vysne Nemecke, an der Grenze der Slowakei zur Ukraine, sitzen Ira und ihr Sohn Sascha (11) in einem Bus, der sie in eine Unterkunft in der Stadt Kosice bringen soll. Sascha und seine Mutter sind seit rund zwei Wochen auf der Flucht. Sie stammen aus Saporischja.

Christoph Reichwein/dpa