Wegen Bauarbeiten wird eine wichtige Verkehrsachse in Magdeburg gesperrt. Drei Linien werden über Monate umgeleitet, zwei Linien entfallen. Auch der Autoverkehr ist betroffen.

Änderungen im Netz der MVB-Straßenbahnen in Magdeburg ab 3. April 2023

Von den Umleitungen betroffen sind auch die Bahnen der Linie 9, die dann nicht wie hier im Bild zwischen Halberstädter und Raiffeisenstraße in Magdeburg fahren.

Magdeburg - Kaum haben sich die Magdeburger an die Freigabe des Tunnels am Hauptbahnhof ab dem 1. April 2023 gewöhnt, steht zwei Tage später, am Montag, 3. April, schon die nächste Sperrung ins Haus.