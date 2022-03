Umweltkatastrophe droht in Magdeburg: Erneutes Fischsterben im Salbker See

Im Salbker See in Magdeburg sind erneut Fische verendet. Der Anglerverein Magdeburg als Pächter des Gewässers konnte nur noch einige Fische retten und umsetzen. Die Katastrophe war vorhersehbar, sagen die Angler, die sich machtlos zeigen.

Mirko Baumgarten sammelt verendete Fische am Salbker see in Magdeburg ein. Mindestens 25 Kilogramm Fisch fielen der schlechten Wasserqualität zum Opfer. Dem See droht eine Umweltkatastrophe.

Magdeburg - „Wir mussten es befürchten, aber dass es so schnell eintritt, hatten wir jedoch nicht erwartet“, erklärt Mirko Baumgarten vom Vorstand des Magdeburger Anglervereins in einer Mitteilung an die Volksstimme zu dem Vorfall. Bereits am 13. August 2021 hatten die Angler am Salbker See I im nördlichen und südlichen Gewässerbereich Wasserproben aus unterschiedlichen Tiefen genommen. Unterstützung erhielten sie dabei vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.