Umwelt Umweltschützer Ernst Paul Dörfler: „Wir müssen die Städte umbauen“

Autor Ernst Paul Dörfler ist am 20. Januar 2022 zu Gast in der Bibliothek. Dort will er über sein Buch „Aufs Land. Wege aus Klimakrise, Monokultur und Konsumzwang“ sprechen. Es stand auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Im Interview erzählt er, was das Klima retten könnte und was Städte brauchen, damit Menschen dort gesund leben können.