Das Baudezernat der Landeshauptstadt ist zu klein und zudem sanierungsbedürftig. Im Stadtrat entbrannte eine Debatte über einen Umzug in die Innenstadt oder einen Neubau.

Passt optisch perfekt zum tristen November-Grau: die Mensa des Baudezernats Magdeburg. Sie könnte abgerissen werden. An dieser Stelle könnte dann der geplante Anbau für das Dezernat, das aus allen Nähten platzt, entstehen.

Magdeburg. - Das Haus ist sanierungsbedürftig, die Platzkapazitäten mehr als ausgeschöpft, die Arbeitsbedingungen alles andere als optimal: Dass das Baudezernat vergrößert werden muss, ist allen Stadträten klar. Doch erneut ist eine Debatte darüber aufgekommen, ob der Standort an der Steinkuhle noch der richtige ist oder nicht doch besser ein Platz in der Innenstadt favorisiert werden sollte. Zumal sich der aktuelle Standort in einem der stadtklimatischen Baubeschränkungsbereiche befindet.