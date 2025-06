Wegen Blaualgen herrscht nun Badeverbot im städtischen Strandbad am Neustädter See in Magdeburg. Und zwar an zwei Stränden.

Unbedingt beachten: Badeverbot am Neustädter See in Magdeburg

Der FKK-Strand am Neustädter See in Magdeburg. Hier darf noch gebadet werden. Am Hauptstrand des städtischen Strandbads nicht mehr.

Magdeburg. - Blaualgen-Alarm in Magdeburg. Nach Warnstufe 2 vor wenigen Tagen gilt nun Warnstufe 3. Im städtischen Strandbad am Neustädter See herrscht nun an zwei Stränden Badeverbot.

Wie die Stadt auf ihrer Internetseite mitteilt, wurden an allen drei Strandabschnitten des Neustädter Sees wurden Schlieren von Blaualgen (Cyanobakterien) mit einer Sichttiefe von weniger als einem Meter festgestellt.

Am Haupt- und Kinderstrand wurde daher vorsorglich die Warnstufe 3 ausgerufen. Das bedeutet: Es besteht Badeverbot. An den Kassen und Rettungstürmen gibt es Schilder, die auf das Badeverbot hinweisen. Während der regulären Öffnungszeiten bleibt das Personal vor Ort, um die Besucher per Warnhinweisen über das Badeverbot zu informieren.

Warnstufe 2 am FKK-Strand in Magdeburg

Am FKK-Strand gelte weiterhin Warnstufe 2 - allerdings mit Tendenz zur Warnstufe 3. Auch dort gibt es Warnhinweise an den Kassen und an den Rettungstürmen. Zusätzlich zur Beschilderung werden Duschen aufgestellt, damit sich Besucher nach dem Baden abduschen können, heißt es auf der Website der Stadt.

Die Kassierung erfolge weiter wie gewohnt. Das Gesundheitsamt wurde informiert. Die Stadt bittet darum, sichtbare Algenansammlungen zu meiden und die Hinweise vor Ort zu beachten.