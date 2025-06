Verkehr und Tourismus betroffen Abriss von Brücke und Aussichtsturm in Arendsee: Widerstand von Einwohnern

Der Ortschaftsrat Arendsee sperrt sich gegen Pläne des Bauamtes, den Aussichtsturm am Faulen See abzubauen. Kritik gibt es auch beim gleichen Vorhaben an der Thielbeerer Brücke. Was nun passiert.