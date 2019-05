Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntagmorgen in Magdeburg gekommen. Foto: Tom Wunderlich

In Magdeburg ist ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt.

Magdeburg (twu) l Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntagmorgen in Magdeburg gekommen. Gegen 8.30 Uhr befuhr ein Mann mit seinem VW Golf die Straße Neuer Renneweg (B1) in Richtung des Stadtzentrums. Auf Höhe des Bruno-Beye-Rings stieß das Fahrzeug mit einer von links kommenden Straßenbahn zusammen.

Warum es zu dem Unfall kam, muss noch ermittelt werden, jedoch soll die Ampel zum Unfallzeitpunkt ausgefallen sein. In diesem Fall regelt ein Andreaskreuz die Vorfahrt auf der Kreuzung. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Einen Transport ins Krankenhaus lehnte er ab.