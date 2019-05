Auf der Halberstädter Straße in Magdeburg ist eine Frau mit ihrem Wagen in mehrere parkende Autos gefahren. Foto: Tom Wunderlich

Eine Frau ist in Magdeburg mit ihrem Wagen in mehrere parkende Autos gefahren und hat dabei mehr als 10.000 Euro Schaden verursacht.

Magdeburg (twu/dt) l Ein Frau hat mit ihrem Auto auf der Halberstädter Straße am Sonntagabend mehrere parkende Fahrzeuge vor einem Hotel gereammt. Kurz vor Mitternacht hörten die Hotelgäste plötzlich einen lauten Knall an der Straße. Als sie nach dem rechten Schauen, trauen sie ihren Augen kaum. Dort standen fünf demolierte Fahrzeuge. Vier davon gehörten den Hotelgästen. Aus dem fünften Fahrzeug, einem Nissan Quashqai stieg eine Frau aus.

Sie war kurz zuvor in die rechts geparkten Fahrzeuge gefahren. Dabei traf sie einen Mercedes so stark, das bei diesem die Achse verbogen wurde. Er wurde auf zwei weitere Autos, einen Renault und einen Citroen geschoben. An einem Seat hatte sie zuvor bereits den Spiegel abgefahren. Wieso die 33-Jährige gegen die Autos fuhr ist noch unklar. Der Sachschaden soll mehr als 10.000 Euro betragen.