An der Ringabfahrt Walteher-Rathenau-Straße hat sich in Magdeburg ein Unfall ereignet. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Falsch abgebogen ist ein 23-Jähriger in Magdeburg. Bei einem Unfall verletzte er eine Frau.

Magdeburg (vs) l Ein 23-jähriger Mazda-Fahrer ist am späten Nachmittag des 26. Juni 2020 vom Ring aus Richtung Süden kommend an der Abfahrt Walther-Rathenau-Straße falsch abgebogen. an dieser Stelle ist nur ein abbiegen in Richtung Universitätsplatz zulässig. Trotzdem lenkte er sein fahrzeug in Richtung Stadtfeld – und rammte daher einen von einer 37-Jährigen gelenkten Škoda einer 37-Jährigen, welche aus Richtung Universitätsplatz kam und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die 37-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.