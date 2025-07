Sekundarschule im Harz Mit 31 Jahren bereits Chefin: Das ist die neue Leiterin der Ganztagsschule Burgbreite in Wernigerode

Die Ganztagsschule Burgbreite in Wernigerode erhält ab August eine neue Direktorin. Die ist erst 31 Jahre alt. Was die junge Lehrerin ausmacht und was sie im Schuljahr 2025/26 verändern möchte.