Mann stirbt nach schwerem Unfall in Magdeburg - Bus- und Bahnverkehr lange behindert

Einsatz der Polizei in Magdeburg.

Magdeburg - Am Montagnachmittag hat sich in Magdeburg ein schwerer Unfall ereignet. Ein BMW-Fahrer wurde schwer verletzt, er verstarb noch an der Unfallstelle

Am 30. Oktober um kurz nach 15 Uhr ereignete sich der Unfall auf der Halberstädter Straße. Der 87-jährige Fahrer eines BMW beabsichtigte, die Halberstädter Straße vom Edeka-Parkplatz aus zu überqueren. Dabei kollidierte er seitlich mit einer Straßenbahn der Linie 10, die in Richtung Stadtzentrum unterwegs war.

Autofahrer stirbt nach Unfall in Magdeburg

Trotz einer sofortigen Notbremsung zog die Bahn den BMW weitere 40 Meter mit, bis sie zum Stillstand kam. Ein VW Caddy im Gegenverkehr wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit von den Ermittlungsbehörden untersucht, war weiter von der Polizei zu erfahren.

Das sind die Folgen des Unfalls

Rettungskräfte der Rettungsleitstelle Magdeburg mussten den Fahrer des BMW aus dem Fahrzeug befreien, jedoch erlag er seinen Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Alle anderen Beteiligten und die Insassen der Straßenbahn blieben unverletzt.

Nach der Unfallaufnahme, der Bergung des BMW und der Reinigung der Fahrbahn konnte die Halberstädter Straße in Richtung Stadtzentrum nach einer dreistündigen Vollsperrung wieder für den Verkehr freigegeben werden.

So wurden die Straßenbahnen in Magdeburg umgeleitet

Für erhebliche Einschränkungen hatte der Unfall im öffentlichen Personennahverkehr gesorgt. Rund drei Stunden konnten die Straßenbahnlinien 1 und 10 nicht wie gewohnt zwischen Südring und der Endstelle in Sudenburg verkehren. Das hatte Auswirkungen bis in die Innenstadt.

Die Linie 1 wurde durch die Wiener und die Raiffeisenstraße und über den Hasselbachplatz umgeleitet. Die Linie 10 fuhr über die Westringbrücke und zum Damaschkeplatz.

Auch die Buslinien 52, 57 und 58 waren beeinträchtigt. Inzwischen sind die Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr wieder aufgehoben.