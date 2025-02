Am 25.2. ist eine Frau, die mit ihrem Elektroroller in Magdeburg unterwegs war, bei einem Unfall gestorben. Wie ist der Stand bei E-Scootern in der Stadt?

Nach tödlichem Unfall: So steht es um E-Scooter in Magdeburg

Einsatzfahrzeuge der Polizei und der am Unfall beteiligte Lkw bestimmten für Stunden das Bild auf der Pettenkoferbrücke in Magdeburg.

Magdeburg - Am 25.2. hat sich in Magdeburg ein schwerer Unfall ereignet. Laut Polizei ist eine 59-Jährige kurz nach 6 Uhr auf die Fahrbahn im Norden der Stadt gestürzt und von einem Lkw überrollt worden. Die Frau verstarb an der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 039204/72291 oder in jeder Polizeidienststelle. Auch sonst gibt es noch einige Fragen.