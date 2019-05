Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist in Magdeburg ein Radfahrer schwer verletzt worden.

Magdeburg (vs) l Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Lutherstraße in Magdeburg ein Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Radfahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 15.20 Uhr befuhr eine 34-jährige Magdeburgerin mit einem Hyundai die Straße Langer Weg in Richtung Sudenburger Wuhne. An der Kreuzung zur Lutherstraße hielt sie kurz an, um in den Kreuzungsbereich einsehen zu können. Da sie keine vorfahrtsberechtigten Verkehrsteilnehmer feststellen konnte, setzte sie ihren Weg fort.

Direkt auf der Kreuzung kollidierte die 34-Jährige dann mit einem 38-jährigen Radfahrer, welcher die Lutherstraße in Richtung Klausenerstraße befuhr. Der Radfahrer stürzte, wurde hierdurch schwer verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.