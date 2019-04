Ein Radfahrer und eine Fußgängerin haben sich in Magdeburg bei einem Zusammenstoß verletzt. Symbolfoto: Martin Rieß

Bei einem Zusammenstoß eines Radfahrers mit einer Gruppe Fußgänger wurden in Magdeburg zwei Personen verletzt.

Magdeburg l Ein 54-jähriger Radfahrer aus Magdeburg ist am 24. April 2019 gegen 18.45 Uhr auf der Elbuferpromenade mit einem 14-jährigen Mädchen zusammengestoßen.

Die 14-Jährige lief gemeinsam mit ihrer Familie auf der Elbuferpromenade. Auf Höhe der Strandbar vernahm die 14-Jährige noch die Klingel des Radfahrers, als es diesem Moment zum Zusammenstoß zwischen ihr und dem Radfahrer kam. Dabei fiel die Jugendliche auf den Rücken und verletzte sich leicht an der Hüfte, am Kopf und am Ellenbogen.

Der 54-Jährige stürzte ebenfalls und verletzte sich dabei schwer. Er trug eine großflächige Kopfverletzung davon, sodass er nach der Erstversorgung ins Krankenhaus zur stationären Aufnahme verbracht werden musste.