Am Donnerestag, gegen 18 Uhr, kollidierten zwei Autos in Magdeburg. Ein 36-Jähriger wurde schwer, ein weiterer Fahrer leicht verletzt.

Magdeburg (vs) l So viel steht laut Magdeburger Polizei bisher fest: Der 36-jährige Fahrer eines Pkw Hyundai befuhr die Breitscheidstraße in Richtung An den Rennwiesen.

Kurz hinter einer dortigen Bahnbrücke geriet der 36-Jährige beim Durchfahren einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr und kollidierte hier frontal mit einem Pkw Seat.

Zweiter Fahrer mit leichten Verletzungen

Durch den Zusammenstoß wurde der 36-jährige Hyundai-Fahrer schwer und der 23-jährige Seat-Fahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden, so die Polizei weiter.