Taucher der Berufsfeuerwehr Magdeburg waren am Freitag, 3. August 2025, in der Alten Elbe am Cracauer Wasserfall aktiv.

Magdeburg. - Den Mülleimer zogen sie als erstes an Land. Was folgte, waren Flaschen und kaputte Fahrradschläuche. Doch plötzlich fischten die Taucher der Magdeburger Berufsfeuerwehr bei ihren Tauchgängen in der Alten Elbe in Magdeburg auch eine Geldkassette hervor. Darin verbarg sich mehr als nur ein paar Münzen.