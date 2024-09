Mikrochips sind für das Leben in unserer Zeit nicht wegzudenken. Ständig werden sie weiterentwickelt. Einen wichtigen Part liegt bei den Mikrotechnologen. Studieren müssen sie für ihren Beruf nicht.

Die Magdeburger Universität bildet junge Leute in Zukunftsberufen aus

Jamie Lehr (vorn) wird an der Uni Magdeburg zum Mikrotechnologen ausgebildet.

Magdeburg/vs. - Studium oder Ausbildung? Die Universität Magdeburg bietet beide Möglichkeiten an. Mit Beginn des Ausbildungsjahres 2024 starteten acht neue Auszubildende ihre Berufskarriere an der Uni. Die Auswahl an Berufen ist spannend.