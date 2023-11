Magdeburg/vs. - Mathematik ist weit mehr als ein Schulfach, denn sie hilft, die Welt besser zu verstehen und komplexe Phänomene zu analysieren. Die Naturwissenschaft ist auch ein wichtiges Werkzeug, um Vorhersagen in der Klimaforschung zu treffen.

Dr. Carolin Mehlmann und Prof. Thomas Richter forschen und lehren an der Fakultät für Mathematik der Uni Magdeburg und haben an einer zweimonatigen Expedition ins Nordpolarmeer mit dem Forschungsschiff „Polarstern“ vom Alfred-Wegener-Institut teilgenommen, um ihr entwickeltes Klimamodell in der Praxis zu prüfen.

Angebot der Uni Magdeburg für Schulklassen

Wieder zu Hause, haben sie an ihrer Fakultät das Themenjahr „Klimawandel und Mathematik“ ins Leben gerufen. Mit einer Arbeitsgemeinschaft für Schüler sowie einer öffentlichen Vortragsreihe wollen sie jungen Menschen die Bedeutung der Mathematik für die Herausforderungen des Klimawandels näherbringen.

„Wir wollen zeigen, dass Mathematik interessant und spannend sein kann und auch vor allem vielfältig. Man braucht die Mathematik, um Probleme wie den Klimawandel und dessen Folgen zu verstehen, zu analysieren und hoffentlich auch lösen zu können. Und das versuchen wir in der Arbeitsgemeinschaft den Jugendlichen zu vermitteln“, so Dr. Caroline Mehlmann. Das Angebot richte sich vor allem an Schulklassen ab Klassenstufe 10, aber auch an Lehrkräfte, Eltern und die interessierte Öffentlichkeit.

„Die Idee der AG ist, aufzuzeigen, wie wichtig mathematische Methoden sind, um den Folgen des Klimawandels auch begegnen zu können und ein Verständnis für die Arbeit der Mathematikerinnen und Mathematiker zu schaffen. Unsere Botschaft ist: Wir brauchen die Mathematik, sie ist die Grundlage dafür, dass wir mit so einer schwierigen und komplexen Lage fertig werden können“, erklärt Carolin Mehlmann.

In Experimenten werden die Schüler herausfinden, wie in der Wissenschaft gemessen wird und was Messfehler mit der Mathematik zu tun haben.

Auch wie Klimamodelle funktionieren und warum man dafür spezielle Computer braucht, soll in den wöchentlichen Arbeitsgemeinschaften anschaulich vermittelt werden.

Die Wissenschaftler freuen sich über alle Anfragen, vor allem von Schulen aus der Umgebung und versuchen, eigene Ideen und Projekte der Klassen so gut wie möglich zu unterstützen.

Kein Fachwissen notwendig

„Die Vorträge richten sich an die breite Öffentlichkeit. Man muss also kein Mathematiker, Informatiker oder Physiker sein, um die Vorträge zu verstehen. Wir freuen uns am 16. November auf unseren ersten Gast, Prof. Dirk Notz. Er ist Klimaforscher und hat auch am Sachstandsbericht des Weltklimarats mitgeschrieben“, so die Mathematikerin.

Alle Informationen zu dem Themenjahr, Anmeldung und Kontaktmöglichkeiten finden Interessierte unter https://link.ovgu.de/themenjahrmathematik.