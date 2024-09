Magdeburg. - In Magdeburg heulten diesen Donnerstag um 11 Uhr zum bundesweiten Warntag die Sirenen. An einigen Stellen. Denn von einem flächendeckenden Netz dieser Anlagen kann in Magdeburg keine Rede sein. Wer nicht auf die Warnung durch sein Mobiltelefon, durch eine öffentliche Tafel oder in Hörfunk oder Fernsehen darauf aufmerksam wurde, bekam von dem großen Testalarm womöglich gar nichts mit. Grund genug, beim Ordnungsbeigeordneten Ronni Krug nachzufragen.



