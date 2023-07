Ein Unfall hat sich in der Gareisstraße in Magdeburg am Abend des 15. Juli 2023 ereignet. Es gab Verletzte.

An der Gareisstraße hat sich am Sonnabend in Magdeburg ein schwerer Unfall ereignet.

Magdeburg - Auf der Gareisstraße - der Hauptstraße zwischen Universitätsplatz und Lüneburger Straße in Magdeburg - hat sich am Samstag, 15. Juli 2023, ein schwerer Unfall ereignet. Ein Pkw wurde dabei schwer beschädigt, es gab Verletzte.

Um 20.16 Uhr wurde die Leitstelle informiert. Konkret kam es auf der Gareisstraße in Höhe vom Haus des Handwerks zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, befuhr nach bisherigen Erkenntnissen ein Pkw-Fahrer mit seinem Ford Mondeo die Gareisstraße in Richtung Universitätsplatz. Beim Wendeversuch übersah der Mann augenscheinlich die neben ihm, in gleiche Richtung, fahrende Straßenbahn und es kam zum Zusammenprall.

Wie die Feuerwehr die Verletzten befreite

Als die Feuerwehr eintraf, waren noch zwei Personen im stark verformten vorderen Bereich des Autos eingeschlossen. Aus dem nicht so stark beschädigten hinteren Bereich hatten drei weitere Insassen das Fahrzeug selbst verlassen. Alle mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

In Abstimmung mit dem Rettungsdienst machte sich die Feuerwehr daran, die eingeschlossenen Personen aus dem Autowrack zu befreien. Auch wurden die Passagiere aus der Straßenbahn geleitet, und es wurde ein Betreuungsplatz eingerichtet.

Wie die Unfallopfer versorgt wurden

Der Kriseninterventionsdienst übernahm die Betreuung des Straßenbahnfahrers. Insgesamt wurden alle fünf Insassen des Autos zur weiteren Versorgung ins Klinikum Magdeburg und das Universitätsklinikum Magdeburg gebracht.

„Lobenswert war das umsichtige Handeln sowie Melden der Situation an die Leitstelle durch Erste-Hilfe-Leistende. Dieses ermöglichte eine schnelle Alarmierung und Heranführung von Einsatzkräften“, so Dirk Kenklies vom Direktionsdienst.

Welche Einsatzkräfte vor Ort waren

Zur Absicherung des Unfallorts und zur Aufnahme der Unfalldaten war die Polizei vor Ort. Um die in den Unfall involvierten Personen kümmerten sich neben dem Kriseninterventionsdienst vom Rettungsdienst 14 Einsatzkräfte mit zwei Notarzteinsatzfahrzeuge und fünf Rettungswagen. Von der Feuerwehr waren 17 Einsatzkräfte mit zwei Einsatzleitwagen, einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, einem Tanklöschfahrzeug, einem Rüstwagen und einer Drehleiter zum Einsatzort gekommen.

Wegen Unfalls in der Nähe des S-Bahnhof Neustadt wurde auch der Straßenbahnverkehr auf der Lüneburger Straße unterbrochen. Betroffen waren die Linien 1, 9 und 10. Die Haltestellen Universität und AOK konnten nicht bedient werden, da die Bahnen in beiden Richtungen über Listemannstraße, Hohepfortestraße und Agnetenstraße umgeleitet wurden. Die Fahrzeit verlängerte sich auf dieser Strecke um rund zehn Minuten.