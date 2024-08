In Magdeburg findet bis Oktober das Urban Dance Festival statt. Alles Wichtige rund um das Kunst-, Tanz-, Hip-Hop- und Kulturfestival und seine Höhepunkte gibt es hier.

Urban Dance Festival in Magdeburg: Alle Infos zu Programm, Höhepunkten und Hintergründen

Magdeburg. - Das Urban Dance Festival in Magdeburg hat begonnen. Von Street-Art und Graffiti bis Musik und Breakdance - die nächsten Monate zelebriert die Stadt die Hip-Hop-Kultur in all ihren Formen und Facetten. Worum es bei dem Kulturfestival geht, welches Programm und welche Höhepunkte Besucher erwarten und wo sie in den Genuss der Veranstaltungen der urbanen Subkultur kommen, gibt es hier zu lesen.

Was ist das Urban Dance Festival 2024 und warum findet es statt?

Das Urban Dance Festival ist ein mehrwöchiges Kunst-, Tanz-, Musik- und Kulturfestival, bei dem sich alles rund um urbane Subkultur und Hip-Hop dreht. Zahlreiche Veranstaltungen bereiten damit unter anderem auf die in diesem Rahmen in Magdeburg stattfindenden Breakdance-Weltmeisterschaften vor und begleiten die Tanzwettkämpfe parallel.

Das Kulturfestival ins Leben gerufen haben unter anderem die Mitglieder der Tanzcrew Da Rookies. Die professionelle Breakdance-Gruppe aus Magdeburg hat zahlreiche internationale Preise abgeräumt. Sie ist nicht nur mehrfacher Deutscher, Europa- und Weltmeister, sondern hat obendrein sogar noch zwei Weltrekorde aufgestellt.

Auch für Magdeburg erhoffen sich alle Beteiligten einen positiven Effekt. Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos), die Schirmherrin des Festivals ist, fasst es wie folgt zusammen: "Das Urban Dance Festival ist eine freundliche Einladung an die Welt, die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts kennenzulernen."

Wo findet das Urban Dance Festival 2024 statt?

Das Urban Dance Festival findet in Magdeburg, der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, statt. Neben der Messehalle als Dreh- und Angelpunkt gibt es noch zahlreiche weitere Veranstaltungsorte und teilnehmende Kultureinrichtungen im gesamten Stadtgebiet.

Das sind die Lokalitäten, auf die die verschiedensten Musik-, Street Art-, Tanz- und Diskussionsveranstaltungen verteilt sind:

Messehalle Magdeburg

Oli Lichtspiele Magdeburg

Allee-Center Magdeburg

Türmchen am Werder

Villa Wertvoll

Kunst im Hyperraum

Insel der Jugend

Caritas KJH "Happy Station"

Einladen

Dance Complex

Movement Dance Academy

Moritzhof Magdeburg

Markt/Goldener Hirsch

Hot Alte Bude

Urban Dance Festival in Magdeburg: Das sind die wichtigsten Veranstaltungsorte. Grafik: Stadt Magdeburg

Wann findet das Urban Dance Festival 2024 in Magdeburg statt?

Das Urban Dance Festival in Magdeburg hat Anfang August begonnen. Noch bis zum 6. Oktober finden in der Stadt mehrmals pro Woche Veranstaltungen im Rahmen des Kulturfestivals statt.

Höhepunkt: Hip-Hop- und Breakdance-Weltmeisterschaften in Magdeburg

Den Höhepunkt des Urban Dance Festivals 2024 bilden die Hip-Hop-Tanzweltmeisterschaften. In folgenden Wettkämpfen treten die internationalen Eliten aus Breakdance und Co. gegeneinander an:

World-Championships im Breakdance

World-Cup im Hip Hop

World-Cup im Popping

World-Cup im Inklusive Dance

Die Weltmeisterschaften finden vom 4. bis 6. Oktober in der Messehalle Magdeburg statt. An ihnen werden bis zu 1.500 Tänzer aus über 30 Nationen und verschiedenen Altersklassen teilnehmen - im Einzel, Duo oder als Team. Die Tanzfläche soll laut Veranstalter wie ein Boxring gestaltet sein. Es wird mit mehr als 8.000 Zuschauern gerechnet.

Welches Programm erwartet Besucher zudem auf dem Urban Dance Festival in Magdeburg?

Vor und während den Breakdance-, Hip-Hop- und Popping-Weltmeisterschaften im Oktober finden im Rahmen des Urban Dance Festivals in Magdeburg zahlreiche Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet statt.

So wird es beispielsweise Diskussionsrunden zur Hip-Hop-Kultur, Tanz- und Graffiti-Aktionen, Filmaufführungen, DJ- und Rap-Workshops sowie Musikkonzerte geben.

Außerdem wird auf dem Breiten Weg eine Graffiti-Kunstausstellung veranstaltet, bei der Kunstwerke mit Bezug zu Magdeburg entstehen.

Hier gibt es eine Übersicht über das gesamte, größtenteils kostenlose Rahmenprogramm:

Das Urban-Dance-Festival-Programm im August

Urbane Mythen - Geschichtenstadtführung

Datum: 20.8.2024

Uhrzeit: 10 - 12 Uhr

Ort: Treffpunkt Marktplatz, Goldener Hirsch

Für: Kita- und Schulkindergruppen ab fünf Jahren nach Anmeldung unter Tel.: 0177/3028262



Die Erzählerin Johanna Wolf lädt zu einem gemeinsamen Spaziergang voller Entdeckungen und Geschichten ein. Was können wir sehen, hören, spüren, erfahren? Welche Geschichten stecken hinter den Dingen?

Filmvorführung: Banksy - Exit Through The Gift Shop

Datum: 25.8.2024

Uhrzeit: 17 Uhr

Ort: Kulturzentrum Moritzhof, Moritzplatz 1



Der erste Film des berühmten Street-Art Künstlers Banksy spielt mit den Ebenen Realität und Fiktion und entpuppt sich als Satire über die Mechanismen von Kunst und Kommerz. So direkt wie die Street-Art selbst präsentiert sich „Banksy“ zunächst als Dokumentarfilm, um bald aber schon Fragen nach der Echtheit des Geschehens aufzuwerfen.

Filmvorführung: Banksy - Exit Through The Gift Shop

Datum: 27.8.2024

Uhrzeit: 17 Uhr

Ort: Kulturzentrum Moritzhof, Moritzplatz 1

Urbane Mythen - Geschichtenstadtführung

Datum: 27.8.2024

Uhrzeit: 10 - 12 Uhr

Ort: Treffpunkt Marktplatz, Goldener Hirsch

Für: Kita- und Schulkindergruppen ab fünf Jahren nach Anmeldung unter Tel.: 0177 3028262

ShowChoreo - Street Dance und HipHop

Datum: 27.8.2024

Uhrzeit: 17 - 18 Uhr

Ort: DanceComplex (in Kooperation mit dem Verein Aktion Musik), Porsestraße 19

Infos und Anmeldung unter Tel.: 0391/40047343



Bevor die Tanzgruppen von Dance Complex bei der Urban Dance Weltmeisterschaft in Magdeburg antreten werden, haben die tanzwilligen Teilnehmer hier in Schnupperkursen die Möglichkeit, im Unterricht der amtierenden Deutschen Street Dance Show und Ostdeutschen Hip Hop Meistern der Altersklasse Kids und Junioren zu trainieren.

ShowChoreo - Street Dance und HipHop

Datum: 27.8.2024

Uhrzeit: 17:15 - 18:15 Uhr

Ort: DanceComplex (in Kooperation mit dem Verein Aktion Musik), Porsestraße 19

Infos und Anmeldung unter Tel.: 0391/40047343

ShowChoreo - Street Dance und HipHop

Datum: 28.8.2024

Uhrzeit: 16 - 17 Uhr

Ort: DanceComplex (in Kooperation mit dem Verein Aktion Musik), Porsestraße 19

Infos und Anmeldung unter Tel.: 0391/40047343

ShowChoreo - Street Dance und HipHop

Datum: 29.8.2024

Uhrzeit: 17 - 18 Uhr

Ort: DanceComplex (in Kooperation mit dem Verein Aktion Musik), Porsestraße 19

Infos und Anmeldung unter Tel.: 0391/40047343

Stoffbeutelgestaltung

Datum: 30.8.2024

Uhrzeit: 15 Uhr

Ort: Caritas "Happy Station", Vor der Turmschanze 18

Das Urban-Dance-Festival-Programm im September

Kunstworkshop Urban Art - Sprayen!

Datum: 5.9.2024

Uhrzeit: 15 Uhr

Ort: Caritas "Happy Station", Vor der Turmschanze 18

MC Rene & Figub Brazlevic – Der alte Mann und das Beat Tour 2024

Datum: 6.9.2024

Uhrzeit: 19 - 23 Uhr

Ort: Insel der Jugend, Maybachstraße 8

Tickets und Infos unter: www.inselderjugend.de

Magdeburger Moderne – Triadisches Ballett meets Hip Hop

Datum: 9.9.2024, 10.9.2024, 11.9.2024, 12.9.2024

Uhrzeit: 9:30 - 12:30 Uhr

Ort: DanceComplex (in Kooperation mit Aktion Musik e.V.), Porsestraße 19

Workshops für Schulkassen ab Klasse 7 (Kunst- und Musikunterrichtselemente)

Infos und Anmeldung unter Tel.: 0391/4015075



Bei diesem Workshop trifft Theorie auf Praxis: Unter anderem wird das von Oskar Schlemmer initiierte „Triadische Ballett“ vorgestellt; die besonderen, dafür entworfenen Kostüme können ausprobiert werden. Wie kann man sich darin bewegen oder gar tanzen?

Graffiti als Teil der Hip-Hop-Kultur erleben und gestalten

Datum: 13.9.2024

Uhrzeit: 15 - 18 Uhr

Ort: HOT Alte Bude, Karl-Schmidt-Str.12

Veranstaltung des Landesjugendwerk der Awo Sachsen-Anhalt

Teilnehmer: Kinder und Jugendliche

Anmeldung unter Tel.: 0391/4082457



Mit dieser Workshopreihe werden Kindern und Jugendlichen die Ursprünge, Bedeutung und Grundsätze der Hip-Hop-Kultur nahegebracht. Durch die kreative Gestaltung mit Graffiti können sie die Hip-Hop-Kultur als eine Lebensart, die auf Selbstdarstellung, Kreativität und Gemeinschaft basiert, kennenlernen.

Savvy Live

Datum: 13.9.2024

Uhrzeit: 19 - 22 Uhr

Ort: Insel der Jugend, Maybachstraße 8

Tickets und Infos unter: www.inselderjugend.de



Fernab von Hypes und Vergänglichkeit, irgendwo zwischen Rap und Pop findet man den jungen Künstler Savvy. Er setzt sich mit den Realitäten seiner Generation auseinander und verarbeitet das in seiner Musik.

Graffiti als Teil der Hip-Hop-Kultur erleben und gestalten

Datum: 14.9.2024

Uhrzeit: 15 - 18 Uhr

Ort: HOT Alte Bude, Karl-Schmidt-Str. 12

Eine Veranstaltung des Landesjugendwerk der Awo Sachsen-Anhalt

Teilnehmer: Kinder und Jugendliche

Anmeldung unter Tel.: 0391/4082457

Poetry-Rap Schreibwerkstatt

Datum: 14.9.2024

Uhrzeit: 18 - 21 Uhr

Ort: Künstlerin Johanna Wolf im einLADEN, Breiter Weg 30



Überraschende Texte mit gelenktem Zufall entstehen aus Schlagzeilen, Überschriften und gefundenen Worten mit kraftvoller Bedeutung. Wer sich traut, kann sein kreatives Textwerk stimmungsvoll oder gerappt vortragen.

Graffiti als Teil der Hip-Hop-Kultur erleben und gestalten

Datum: 20.9.2024

Uhrzeit: 15 - 18 Uhr

Ort: HOT Alte Bude, Karl-Schmidt-Str. 12

Eine Veranstaltung des Landesjugendwerk der Awo Sachsen-Anhalt

Teilnehmer: Kinder und Jugendliche

Anmeldung unter Tel.: 0391/4082457

Kunstworkshop ActionPainting - StreetArt

Datum: 20.9.2024

Uhrzeit: 15 - 18 Uhr

Ort: Caritas "Happy Station", Vor der Turmschanze 18



Auf dem großen Freigelände des Kinder- und Jugendhauses werden Planen gespannt und Leinwände grundiert. Darauf können dann Kunstwerke entstehen.

Graffiti als Teil der Hip-Hop-Kultur erleben und gestalten

Datum: 21.9.2024

Uhrzeit: 15 - 18 Uhr

Ort: HOT Alte Bude, Karl-Schmidt-Str. 12

Eine Veranstaltung des Landesjugendwerk der Awo Sachsen-Anhalt

Teilnehmer: Kinder und Jugendliche

Anmeldung unter Tel.: 0391/4082457

Mädness Live - Maggo lebt

Datum: 20.9.2024

Uhrzeit: 19 - 22 Uhr

Ort: Insel der Jugend, Maybachstraße 8

Tickets und Infos unter: www.inselderjugend.de



Mädness ist als Rapper, was er auch als Mensch ist: im Flow. Mädness ist empathisch, bewusst und ganz bei sich selbst und „Maggo lebt“ ist seine aktuelle Platte.

Poetry-Rap Schreibwerkstatt

Datum: 21.9.2024

Uhrzeit: 18 - 21 Uhr

Ort: Künstlerin Johanna Wolf im einLADEN, Breiter Weg 30

Fotoausstellung DaRookies tanzt Magdeburg by Blendwerk24

Datum: 21.9.2024

Uhrzeit: ab 10 Uhr

Ort: Allee-Center, Ernst-Reuter-Allee 11

New Yorker King of Kings Breaking Battle

Datum: 21.9.2024

Uhrzeit: ab 14 Uhr

Ort: Allee-Center, Ernst-Reuter-Allee 11



Ein offenes Breakdance-Battle für Kids. Getanzt wird zu 1vs.1.-Musik Breakin-DJ Planet aus Magdeburg - DJ für die Breaking WM im Oktober.

Buchvorstellung DJ Tomekk „Ich lebe für Hip Hop“

Datum: 21.9.2024

Uhrzeit: 18:30 - 20 Uhr

Ort: Thalia im Allee-Center, Ernst-Reuter-Allee 11



Buchvorstellung und Lesung mit dem bekannten DJ Tomekk aus Berlin. Vorstellung seines Buches „Ich lebe für Hip Hop“ und Signierstunde.

Der Hip Hop Talk im Türmchen auf dem Werder

Datum: 21.9.2024

Uhrzeit: ab 20:30 Uhr

Ort: Türmchen auf dem Werder, Zollstraße 1



Talkrunde über Hip Hop in Magdeburg und Deutschland mit vielen Gästen aus der Szene wie etwa DJ Tomekk, Nils Klebe, Hahny

Filmvorführung und Tanzworkshop „Dancing Queen”

Datum: 30.9.2024

Uhrzeit: 10 Uhr

Ort: Kulturzentrum Moritzhof



Zum Film: Für die schüchterne Teenagerin Mina beginnt ein neues Schuljahr, und sie möchte unbedingt dazugehören – vor allem möchte sie E. D. Win beeindrucken, den gleichaltrigen Hip-Hop-Tänzer, dessen Instagram-Fanclub weitaus größer ist als sein Einfühlungsvermögen. Ungeachtet ihrer Befangenheit ringt sich Mina dazu durch, an einem Tanzwettbewerb teilzunehmen.

Das Urban-Dance-Festival-Programm im Oktober

DJ Workshop - Einführung in die Kunst des DJ'ings

Datum: 2.10.2024

Uhrzeit: 17:30 - 19:30 Uhr

Ort: OLi Lichtspiele, Olvenstedter Str. 25A



Mit DJ Iron (Skillz DJ Schule Hamburg, Technics Battle Champion) und DJ Mathew (MA'Skillz DJ Schule Chemnitz)

Sampling und Producing Workshop

Datum: 2.10.2024

Uhrzeit: 19:30 - 20:30 Uhr

Ort: OLi Lichtspiele, Olvenstedter Str. 25A



Einführung und Grundlagen mit Breakin'DJ Planet aus Magdeburg

Dance Workshops zum Festival

Datum: 3.10.2024

Ort: Movement Dance Academy

Infos und Anmeldung unter: urban-dance-festival.de



Dance Workshops mit international bekannten Choreographen: Breaking-Workshop mit BBoy Spider, Popping- und Locking-Workshop mit SpeedRock, Hip-Hop-Workshop mit Camillo Flow, High-Heels-Workshop mit Alina Banana, Contemporary-Workshop mit Kyryll, Commercial-Workshop mit Katja Morozova

Filmvorführung und Tanzworkshop „Dancing Queen”

Datum: 4.10.2024

Uhrzeit: 10 Uhr

Ort: Kulturzentrum Moritzhof

IDO World Breaking Championships / IDO World Cup / Inclusive Dance Hip-Hop & Popping

Datum: 4.10.2024 - 6.10.2024

Ort: Messehallen Magdeburg, Tessenowstraße 9a

Infos unter: Ido World Breaking Championships

Filmvorführung und Tanzworkshop „Dancing Queen”

Datum: 8.10.2024

Uhrzeit: 10 Uhr

Ort: Kulturzentrum Moritzhof