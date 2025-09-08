In der Magdeburger Innenstadt sollte eigentlich ein neuer Trinkwasserbrunnen eingeweiht werden. Doch die mehrere Tausend Euro teure Säule wurde kurz vorher demoliert.

Der neue Trinkbrunnen in Magdeburg wurde noch vor der offiziellen Einweihung zerstört.

Magdeburg. - Diese Einweihung ist ins Wasser gefallen. Wobei Wasser gar keine Rolle spielte - ganz anders als geplant. Denn eigentlich sollte am 8. September 2025 in der Magdeburger Innenstadt der zweite von mehreren neuen Trinkwasserbrunnen offiziell angeschaltet werden.