  4. Sanierung erfolgreich abgeschlossen: Neuer Abschnitt der L28 fertiggestellt

Die Lindstedter Ortsdurchfahrt der L28 ist fertig – Einwohner und Kita-Kinder feiern den ersten Bauabschnitt.

Von Siegfried Jordan 08.09.2025, 18:30
Straßeneinweihung in Lindstedt mit dem obligatorischen Scherenschnitt: Diesen Part übernahm Erni Schütze für die ältere Generation und Romy Brunsch für die jüngere Generation im Dorf.
Lindstedt - Seit zig Jahren sehnlichst erwartet und dann auch lange gebaut: Nun aber ist sie fertig, die Lindstedter Ortsdurchfahrt der Landesstraße 28 – zumindest im ersten Bauabschnitt. Das Ereignis sollte ordentlich gefeiert werden. Zur feierlichen Eröffnung hatten sich dann auch zahlreiche Einwohner auf dem Dorfplatz eingefunden.