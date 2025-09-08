Die Lindstedter Ortsdurchfahrt der L28 ist fertig – Einwohner und Kita-Kinder feiern den ersten Bauabschnitt.

Straßeneinweihung in Lindstedt mit dem obligatorischen Scherenschnitt: Diesen Part übernahm Erni Schütze für die ältere Generation und Romy Brunsch für die jüngere Generation im Dorf.

Lindstedt - Seit zig Jahren sehnlichst erwartet und dann auch lange gebaut: Nun aber ist sie fertig, die Lindstedter Ortsdurchfahrt der Landesstraße 28 – zumindest im ersten Bauabschnitt. Das Ereignis sollte ordentlich gefeiert werden. Zur feierlichen Eröffnung hatten sich dann auch zahlreiche Einwohner auf dem Dorfplatz eingefunden.