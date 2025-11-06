weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Vandalismus in Magdeburg: Skulptur am Allee-Center nach Angriff repariert

Eine Bronzefigur in Magdeburg hatte durch Vandalismus einen ihrer Metallarme verloren. Weil er wiedergefunden werden konnte, war nun eine Reparatur möglich.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 06.11.2025, 11:40
Das Kunstwerk „Schreitender“ in Magdeburg wurde nach einem Fall von Vandalismus repariert und wieder aufgestellt.
Das Kunstwerk „Schreitender“ in Magdeburg wurde nach einem Fall von Vandalismus repariert und wieder aufgestellt. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - In den vergangenen Jahren gab es in Magdeburg eine ganze Reihe von Metalldiebstählen an Kunstwerken. Immer wieder entwendeten unbekannte Täter Teile von diversen Skulpturen in der Stadt. Meist mussten diese danach gänzlich abgebaut werden.