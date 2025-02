Nicht verpassen: Seit November 2024 laufen die Eiskunstläufer von "Holiday on Ice" mit der Show "Horizons" und begeistern das Publikum. Vom 3. April bis 6. April 2025 findet die beliebte Show auch in der Magdeburger Getec Arena statt. Alle Infos zum Event finden Sie hier.

"Holiday on Ice" mit der Show "Horizons" im April 2025: Alle Infos zum Event

Veranstaltung in Magdeburg

Holiday On Ice

Magdeburg. - "Holiday on Ice" ist die erfolgreichste Eis-Revue der Welt. Dieses Jahr gibt es von den Eis-Künstlern die Show "Horizons" zu sehen. Unter dem Motto „Feel the City Beat!“ wird das Publikum mit Energie, Tanz und guter Musik begeistert.

Die Show ist nach eigenen Angaben als eine lebendige Metropole inszeniert. Das spektakuläre Live-Erlebnis auf dem Eis zeige das urbane Leben der Menschen in einem neuen Licht. Bereits seit November 2024 wird "Horizons" in 22 deutschen Städten gezeigt. Vom 3. April bis 6. April 2025 findet die Show in der Magdeburger Getec Arena statt.

Was ist "Holiday on Ice"?

"Holiday on Ice" ist eine weltweit bekannte Eiskunstlauf-Show, die eine 80-jährige Geschichte hat und bisher mehr als 330 Millionen Zuschauer in fast 60.000 Vorstellungen auf fünf Kontinenten begeistert hat. Es ist somit die meistbesuchte Eiskunstlauf-Show der Welt.

Die Weihnachtsferien (Englisch: „Holiday Season“) waren Namensinspiration. Die Premiere fand am 25. Dezember 1943 in einem Hotel in Toledo/Ohio (USA) statt. Damals lief die Show nur eine Woche und wurde erst nach und nach zu einem der erfolgreichsten Events der Welt.

Highlights bei "Holiday on Ice" und "Horizons"

Die neue Show "Horizons" ist eigenen Angaben nach ein spektakuläres Erlebnis, das erstklassigen Eiskunstlauf mit unterhaltsamer Musik und modernster Technik verbindet.

Ein spezielles Highlight ist demnach das mobile, frei bewegliche Bühnenbild, das von den Eiskunstläufern genutzt wird und sich permanent verwandelt, denn die Bühnen schaffen ein 360-Grad-Live-Erlebnis.

Die Show stellt die Welt der Großstadt dar – von lebendigen Straßenszenen bis hin zu glitzernden Hochhäusern. Durch Lichtinstallationen, optische Effekte und Projektionen erwacht die Bühne zum Leben und schafft eine einmalige Atmosphäre für das Publikum.

Was kosten die Tickets für "Holiday On Ice"?

Tickets für Erwachsene:

Sitzplatz Kategorie 0: erste Reihe 83,40 Euro

Sitzplatz Kategorie 1: 72,40 Euro

Sitzplatz Kategorie 2: 62,40 Euro

Sitzplatz Kategorie 3: 52,40 Euro

Sitzplatz Kategorie 4: 38,40 Euro

Tickets für Kinder von vier bis 13 Jahre:

Sitzplatz Kategorie 0: erste Reihe 83,40 Euro

Sitzplatz Kategorie 1: 44,44 Euro

Sitzplatz Kategorie 2: 38,44 Euro

Sitzplatz Kategorie 3: 32,44 Euro

Sitzplatz Kategorie 4: 22,54 Euro

Tickets für Senioren ab 65 Jahren, Schüler, Studenten, Auszubildende, BFD-Leistende und Schwerbehinderte:

Sitzplatz Kategorie 0: erste Reihe 83,40 Euro

Sitzplatz Kategorie 1: 58,42 Euro

Sitzplatz Kategorie 2: 50,42 Euro

Sitzplatz Kategorie 3: kostet 42,42 Euro

Sitzplatz Kategorie 4: 31,22 Euro

Wo gibt es Tickets für "Holiday on Ice"?

Tickets für die Show "Horizons" gibt es schon jetzt bei Biber-Ticket.

Wo gibt es Parkplätze?

Direkt neben der Getec Arena Magdeburg befinden sich über 430 Parkplätze.

Wie kommen Gäste mit dem Auto zu dem Event?

Autofahrer von auswärts nehmen die A2-Abfahrt Magdeburg Zentrum und biegen kurz vor dem Hauptbahnhof rechts in die Berliner Chaussee ein.

Wie kommen Gäste mit Bus und Bahn zur Getec Arena in Magdeburg?

Die Getec Arena ist vom Bahnhof aus zu Fuß erreichbar. Die Adresse lautet: Berliner Chaussee 32, 39114 Magdeburg.

Die Straßenbahnhaltestelle „Arenen” in der Herrenkrugstraße sowie die Bushaltestelle „Friedrich-Ebert-Straße“ in der Berliner Chaussee befinden sich in der Nähe der Arena.