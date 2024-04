Magdeburg. - Annika Hocke war fünf Jahre alt, als sie zum ersten Mal die Kufenläufer bei „Holiday on Ice“ bestaunte. Sie erzählt, dass sie da schon auf dem Eis trainierte und durch einen gewonnenen Malwettbewerb Freikarten erhalten hatte. „Zum Schluss durfte ich ein Foto mit den Hauptakteuren auf dem Eis machen. Das war ganz, ganz aufregend“, erinnert sich die gebürtige Berlinerin.

Heute ist sie 23 und Bronzemedaillengewinnerin der Europameisterschaften im vergangenen Jahr. Mit ihrem Eislaufpartner Robert Kunkel, der ebenfalls als kleines Kind die Eisshows vom Zuschauerrang erlebte und beklatschte, kämpften sie sich im finnischen Espoo aufs Treppchen. Vor wenigen Tagen haben sie bei der WM im kanadischen Montreal erst ein starkes Kurzprogramm und dann eine großartige Kür hingelegt. Im Paarlauf landeten die beiden auf Platz 5. Ein starker Saisonabschluss.

Saison heißt: Wettkämpfe, Meisterschaften, Training, Reisen um den Globus. Trotzdem hatten sie sich für einige Auftritte bei „Holiday on Ice“ entschieden. Es habe zeitlich gepasst, sagt Kunkel. „Wir sind aktive Wettkampfsportler, das Wettkampfgeschehen darf unter den Shows nicht leiden.“ Sie treten zu bestimmten Terminen und in ausgewählten Städten auf. Die Premiere in Magdeburg steht mit auf ihrer Agenda. Am 11. April werden sie in der Getec-Arena in der neuen „Holiday on Ice“-Produktion zu erleben sein. Mit „No Limits“ feiert die Erfolgsshow ihr 80-jähriges Bestehen. Seit Wochen schon reist eine 40-köpfige Truppe durch Deutschland.

Interaktion mit Publikum

Der Eisklassiker verspricht wieder viel Glamour, Kostümglanz und eine rasante Party auf Kufen. Für Annika Hocke und Robert Kunkel, so sagen sie unisono, werde ein Kindheitstraum wahr. Beide reihen sich ein in einen bemerkenswerten Show-Cast: Marika Kilius, Hans-Jürgen Bäumler, Katarina Witt, Tanja Szewczenko, Denise Biellmann, Rudi Cerne, Robin Cousins.

Auch hinter den Kulissen agieren einstige Eislaufstars. Olympiasieger Christopher Dean, wahrlich eine Legende, zeichnet in der Jubiläumsshow für die Choreografie zuständig. 1984 hatte der Engländer mit seiner Partnerin Jayne Torvill bei den Olympischen Spielen zwölfmal die Traumnote 6 bekommen.

„Wir hatten viele Angebote, aber wir haben uns sehr bewusst für ,Holiday on Ice’ entschieden, weil diese Show für uns leistungsfördernd ist“, sagt Kunkel und erzählt von der für beide Sportler so wichtigen Interaktion mit dem Publikum. Man spüre sehr schnell, was begeistere, was besonders ankomme. Und eine Leichtigkeit, die in diesem Sport eine so große Rolle spielt, gewinne man auch. Der Fernseh-Kommentator der WM-Kür bemerkte, dass man ihre Arbeit für „Holiday on Ice“ erkennen würde.

Wenn die beiden in der Show aufs Eis gehen, zeigen sie zum einen ihr abgewandeltes Kurzprogramm. Eine zweite Nummer wurde extra für „No Limits“ entwickelt. Die Eiskunstläufer, die im italienischen Bergamo trainieren, hatten einen ehemaligen „Holiday on Ice“-Läufer für die Choreografie an ihrer Seite. „Wir haben natürlich unsere eigenen Ideen eingebracht“, erzählt Annika Hocke. Schließlich soll die schillernde Welt des Eises mit ganz viel Freude und Spaß verbunden sein. „Wir genießen die Auftritte sehr. Wir können auf dem Eis sein und das machen, was wir ohnehin gern machen. Und das vor Menschen, die wie wir vom Eiskunstlauf begeistert sind.“

Morgen tritt das Paarlauf-Duo in Erfurt auf, am 11. April in Magdeburg. Und was folgt dann? Ein wenig Urlaub steht an. Und bald geht es schon wieder in die nächste Saison mit dem Aufbau einer Kür. Training, Training, Training. „Ziele für die nächste Saison steckt man später ab“, sagt die 23-Jährige. Und die Kette um ihren Hals mit den Olympischen Ringen? Die habe sie immer um. Ein Geschenk der Mutter zum 18. Geburtstag. Die Kette sei eine schöne Erinnerung an ihre Olympischen Spiele. Und sie spornt an. 2026 sind Winterspiele in Italien.