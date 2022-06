Veranstaltung in Magdeburg: Das erwartet Besucher bei Spectaculum und Festungstagen

Das 19. Spectaculum Magdeburgense beginnt in Magdeburg.

Magdeburg - Eben noch in Turnschuh und T-Shirt schlüpfen die Mitglieder der Magdeburger Mittelaltersippe „Anno 962“ für ein Foto schnell in ihre eigentlichen Outfits. Einmal im Jahr zu Pfingsten reisen sie gemeinsam mit den Besuchern des Spectaculum Magdeburgense in die Vergangenheit und zeigen ihnen, wie die Menschen damals lebten und welche Gegenstände sie nutzten. Einige der gezeigten Stücke sind sogar tatsächlich 1000 Jahre alt, wie ein Armreif aus Bronze.