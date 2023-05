In Magdeburg feiern die Mitglieder des Vereins Otto'nen zu Megedeborch die Hanse. Mit verschiedenen Aktionen und altem Handwerk wird an den mittelalterlichen Handelsbund erinnert.

Veranstaltung: Magdeburger feiern am Wochenende Hansefest

Die Otto'nen zu Megedeburch erinnern in Magdeburg an den Hanse-Bund.

Magdeburg - Am Wochenende vom 13. und 14. Mai kehrt die Hanse wieder zurück nach Magdeburg. Die Mitglieder des Vereins Otto’nen zu Megedeburch laden zum Hansefest auf das Gelände des Familienhauses im Park, Hohepfortestraße 14, ein.

„Die Hanse, ein Geflecht von Handelsbeziehungen, bestimmte im Mittelalter lange das Leben der Menschen in Magdeburg. Wir waren die Brotkammer Europas und handelten die Stadt reich. Heute erinnert nur noch wenig daran. Unser Familienfest will das ändern“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Mittelalterliche Speisen, Stockbrot, Gaukelei, Mit-Mach-Aktionen, Livemusik und historisches Handwerk wie Schmiede, Seilerei, Kupferdengler, Holzschnitzerei und Töpferei erwarten die Besucher der Veranstaltung im Magdeburger Stadtteil Alte Neustadt. Dank der Unterstützung der Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Alte Neustadt ist der Eintritt frei.

Geöffnet ist das Hansefest am 13. Mai 2023 von 11 bis 21 Uhr und am 14. Mai 2023 von 11 bis 17 Uhr.