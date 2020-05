Am Dienstag wollte die Magdeburger Polizei einen Autofahrer kontrollieren. Der Fahrer flüchtete mehrere Kilometer bis in die Börde.

Magdeburg (vs) l Eine Streife der Magdeburger Polizei wollte am 19. Mai 2020 gegen 0.30 Uhr in der Lübecker Straße einen Mazda kontrollieren. Als der Fahrer des Pkw dies bemerkte, beschleunigte er und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Hierbei fuhr der Mazda mit stark überhöhter Geschwindigkeit, verkehrswidrig und rücksichtslos über die B71, die Bundesautobahnen 2 und 14 sowie die B1 bis in die Ortslage Dahlenwarsleben. Hier hielt das Fahrzeug an und der 29-jährige Fahrzeugführer konnte von der Polizei festgenommen werden.

Während der Verfolgungsjagd kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen und dem PKW. Bei der Überprüfung des PKW stellte sich heraus, dass der Mazda nicht ordnungsgemäß zugelassen war. An dem Auto waren entwendete Kennzeichen angebracht und im Inneren wurde ein fremder Führerschein aufgefunden.

Die Kennzeichen, der gefundene Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ein Betäubungsmitteltest bei dem 29-Jährigen verlief positiv und er wurde zur Blutprobenentnahme auf eine Polizeidienststelle gebracht. Bei der Überprüfung der Personalien des Mazda-Fahrers stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt und gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.