In Magdeburg werden wieder Straßen wegen Bauarbeiten gesperrt. Das betrifft nicht nur Fußgänger und Radfahrer, sondern insbesondere auch Autofahrer. Wir zeigen, was Sie nun wissen müssen.

Achtung, Autofahrer in Magdeburg! Neue Bauarbeiten und Sperrungen angekündigt

In Magdeburg führen Bauarbeiten zu neuen Vollsperrungen im Stadtgebiet. Dies müssen Autofahrer und Radfahrer jetzt wissen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - In Magdeburg soll es zu neuen Bauarbeiten und Straßensperrungen kommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor.

Demnach soll ein kurzer Abschnitt des Westrings in Richtung Sudenburg bis einschließlich 14. August für den Verkehr gesperrt sein. Grund dafür sei eine Havarie an einer Fernwärmeleitung der SWM hinter der Einmündung zur Spielhagenstraße. Die Umleitung erfolge über die Beimsstraße.

Der Fermersleber Weg soll im Bereich der Brücke des Magdeburger Rings vom 14. August bis 15. September wegen Bauarbeiten der Stadtwerke voll gesperrt sein. Umleitungen seien über die Halberstädter Straße, Wiener Straße und Leipziger Straße ausgeschildert.

Vom 14. bis 18. August seien Verkehrseinschränkungen in der Birkenallee wegen Tiefbauarbeiten erforderlich. Betroffen davon sei der Einmündungsbereich zum Weizengrund. Der Verkehr werde im Kreuzungsbereich mit einer Baustellenampel geregelt.

Ein kurzer Abschnitt vom Breiten Weg soll am 15. August von 10 bis 12 Uhr voll gesperrt. werden Hier sei der Austausch von Werbetafeln am Allee-Center vorgesehen. Der Verkehr werde in beiden Richtungen über die Otto-von-Guericke-Straße umgeleitet, heißt es.

Auf der Erzbergerstraße stehe vom 15. August bis 15. September in Höhe der Einmündung zur Virchowstraße stadteinwärts nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, so die Stadtverwaltung weiter. Grund dafür seien Gehwegsarbeiten, weshalb die rechte Fahrspur für Fußgänger und Fahrradfahrer benötigt werde. Weil auch der Anschluss zur Virchowstraße voll gesperrt werden müsse, werde eine Umleitung über die Stresemannstraße ausgeschildert.

Die Ebendorfer Chaussee soll außerdem in der Nacht zum 17. August von 20 bis 5 Uhr zwischen Bleichenweg und Milchweg stadteinwärts wegen Kranarbeiten gesperrt werden. Der Verkehr werde weiträumig über den Stadtteil Alt Olvenstedt umgeleitet.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Die Sperrungen in der Lüneburger Straße, der Magdeburger Straße und im Milchweg sollen zum Wochenbeginn aufgehoben werden. Die Georg-Heidler-Straße ist wieder vollständig befahrbar und am Donnerstag, 10. August, wird auch die Sudenburger Wuhne im Einmündungsbereich zur Halberstädter Straße wieder freigegeben.