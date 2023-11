Magdeburg/vs - In Magdeburg wird wieder gebaut. Dies teilt die Verwaltung mit. Wir zeigen, auf welche Verkehrseinschränkungen und Sperrungen sich Autofahrer ab Montag, 13. November, in der Landeshauptstadt einstellen müssen.

Demnach soll es vom 13. bis 24. November am Knoten Erzbergstraße/Am Krökentor zu Verkehrsraumeinschränkungen kommen. Die Erzbergerstraße in Richtung Innenstadt werde dann nach der Kreuzung auf eine Fahrspur beschränkt. In Richtung Universitätsplatz komme es auf der Erzbergerstraße im Bereich der Lichtsignalanlage für Fußgänger und Radfahrer zu einer Beschränkung auf die rechte Fahrspur.

Ebenfalls ab 13. November soll außerdem die Hans-Grundig-Straße zwischen den Hausnummern 7 bis 11 voll gesperrt werden. Grund dafür sollen Straßenbauarbeiten sein, die bis voraussichtlich zum 24. November dauern. Die Umleitung erfolge über die Johannes-R.-Becher-Straße, heißt es.

Die Arbeiten an der barrierefreien Haltestelle auf der Lübecker Straße in Höhe des Neustädter Friedhofes verlängern sich offenbar bis voraussichtlich zum 1. Dezember. Die Umleitung für die gesperrte Fahrspur stadtauswärts führe weiterhin über die Laaßstraße, Gröperstraße, Nachtweide und Mittagsstraße.

Folgende Tunnel sollen ab Sonntag, 12. November, in den Abend- und Nachtstunden gereinigt werden: Den Anfang soll der Tunnel in der Ernst-Reuter-Allee machen. Vom Sonntag, 21 Uhr, bis Montag, 4 Uhr, und vom 13. November, 19 Uhr, bis Dienstag, 4 Uhr, werde die südliche Tunnelröhre in Fahrtrichtung Altstadt inklusive der Abfahrt ins City Carré gesperrt. Vom 14. November, 19 Uhr, bis Mittwoch, 4 Uhr, soll die nördliche Tunnelröhre in Fahrtrichtung Stadtfeld Ost nicht befahrbar sein. Die Umleitung erfolge jeweils über die B1, hei0t es.

Der Tunnel am Askanischen Platz werde außerdem vom 15. November, 19 Uhr, bis zum Donnerstag, 4 Uhr, gereinigt, so die Stadt weiter. In der Zeit sei der Tunnel voll gesperrt. Die Umleitung erfolge oberirdisch.

Vom 16. November, 19 Uhr, bis Freitag, 4 Uhr, sei darüber hinaus der Tunnel am Universitätsplatz wegen Reinigungsarbeiten voll gesperrt. Die Umleitung erfolge ebenfalls oberirdisch.