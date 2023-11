In Magdeburg kommen neue Bauarbeiten und Sperrungen in der kommenden Woche auf die Autofahrer zu. Wir zeigen, wo Sie mehr Zeit einplanen müssen.

Achtung in Magdeburg! Neue Sperrungen und Baustellen geplant - das ist dazu bekannt

In Magdeburg soll es wieder zu Bauarbeiten, Verkehrseinschränkungen und Sperrungen kommen. Darauf sollten Sie nun achten. Symbolbild:

Magdeburg/vs - In Magdeburg wird wieder gebaut. Dies teilt die Verwaltung mit. Wir zeigen, auf welche Verkehrseinschränkungen und Sperrungen sich Autofahrer in der kommenden Woche in der Landeshauptstadt einstellen müssen.

Die Warschauer Straße ist in der Nacht zum Dienstag, 21. November, von 22 bis 4 Uhr wegen der Reinigung von Straßenabläufen voll gesperrt. Umleitungen sollen in beiden Richtungen über die Erich-Weinert-Straße und Dodendorfer Straße ausgeschildert werden.

Die Brücke am Wasserfall ist außerdem vom 24. November, 10 Uhr, bis spätestens 27. November, 7 Uhr, voll gesperrt. Die Wochenendsperrung werde für Instandsetzungsarbeiten benötigt, heißt es. Eine Umleitung sei über die Anna-Ebert-Brücke ausgeschildert.

Ein Teil des Großparkplatzes hinter dem Galeria-Warenhaus sei daneben bis voraussichtlich 15. Dezember nicht nutzbar. Grund dafür seien Dreharbeiten.

An den kommenden Sonntagen müsse in der Zeit von 7 bis 17 Uhr auf der Großbaustelle „Ersatzneubau Strombrückenzug“ gearbeitet werden. Die Arbeiten dienten dazu, den geplanten Verkehrsfreigabetermin abzusichern, so die Stadt weiter.