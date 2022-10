Auf lange Staus müssen sich Verkehrsteilnehmer in Magdeburg offenbar ab kommender Woche einstellen. Grund hierfür sind Bauarbeiten am Magdeburger Ring. Doch es soll nicht nur Änderungen im Verkehrsgeschehen geben, sondern auch gute Nachrichten für Pendler.

Bauarbeiten am Magdeburger Ring: Auf diese Änderungen in der Verkehrsführung in die Innenstadt müssen sich Pendler in Magdeburg ab kommendem Montag einstellen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Ab kommender Woche wird der Magdeburger Ring nach Osten verschoben. Prognosen gehen bislang von langen Staus infolge der Bauarbeiten aus. Wir zeigen, wie die Magdeburger ab Montag in die Innenstadt kommen.

Die Innenstadt soll, so die Stadt, trotz der Bauarbeiten gut erreichbar sein. Auf Bus und Bahn hätten die Arbeiten beispielsweise kaum Einfluss. Außerdem bleibe der Magdeburger Ring über den gesamten Bauzeitraum in beiden Richtungen befahrbar und auch die Innenstadt erreichbar. Dennoch müssten aber nach und nach Fahrspuren reduziert werden.

Die Abfahrt zur Alber-Vater-Straße soll geöffnet bleiben, heißt es weiter von Seiten der Stadt. Das Angebot an Bussen und Bahnen des Öffentlichen Nahverkehrs bleibe ebenfalls gleich. "Die Innenstadt ist bequem und schnell mit allen Straßenbahnlinien, mit Ausnahme der Linie 13 und der Buslinie 73, erreichbar", teilt die Stadt mit.

Der Nahverkehr biete damit die beste Möglichkeit, um in die Innenstadt zu kommen, da vor allem in Folge der Bauarbeiten auf dem Magdeburger Ring Staus erwartet würden. Um auch an dieser Stelle die Verkehrsbehinderungen einzudämmen, sollen die Bauarbeiten ab 24. Oktober, und damit in den Herbstferien, starten. Damit fielen sie in eine Zeit, in der prognostisch weniger Menschen die vielbefahrene Magistrale nutzten.

Zunächst würden außerdem vorübergehend weitere Fahrspuren eingerichtet, damit der Verkehr trotz Bauarbeiten über den gesamten Zeitraum weiter rollen könne. Außerdem werde der Mittelstreifen des Magdeburger Rings befahrbar gemacht. Für etwa sieben Wochen müsse aber die Anzahl der Fahrstreifen reduziert werden. Danach stünden vorläufig wieder zwei Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung.

So ändert sich die Verkehrsführung in den nächsten einzelnen Bauabschnitten:

10. bis 07. November

Auf einem kurzen Abschnitt des Magdeburger Rings in Höhe der Abfahrt Editharing und Damaschkeplatz soll für zwei Wochen nur ein Fahrstreifen Richtung Süden zur Verfügung stehen. Richtung Norden bleiben offenbar weiterhin beide Fahrstreifen bestehen.

11. bis 18. Dezember

Ab dem 7.11. sollen wieder zwei Fahrstreifen Richtung Süden freigegeben sein, in Richtung Norden jedoch nur einer. Die Abfahrt in Richtung Stadtzentrum/ Cityring Nord (Albert-Vater-Straße) bleibe geöffnet, so die Stadt.

Ab 19. Dezember:

Es sollen wieder zwei Fahrstreifen in beide Richtungen zur Verfügung stehen. Erst im kommenden Jahr, wenn der Autotunnel an der Ernst-Reuter-Allee geöffnet werde, soll es zu weiteren Änderungen in der Verkehrsführung kommen.

Die eigentlichen Gleisbauarbeiten werden voraussichtlich 2024 starten. Der Abschluss aller Bauarbeiten am Magdeburger Ring ist im Jahr 2026 vorgesehen.