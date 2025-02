Eine Straße in Magdeburg wurde am Samstag mehrmals gesperrt. Für Autofahrer gab es hier kein Durchkommen. Was hinter der Aktion steckt.

Protestaktion in Magdeburg: Darum wurde eine Straße mehrmals gesperrt

Auf der Arndtstraße in Magdeburg wurde in Höhe der Hans-Löscher-Straße ein provisorischer Zebrastreifen ausgelegt.

Magdeburg - Autofahrer in Magdeburg brauchten am Sonnabend Geduld: Wie angekündigt sperrte die Stadtteilgruppe Stadtfeld der Grünen am Samstagvormittag kurzzeitig die Arndtstraße auf Höhe der Bäckerei Ebel.

Zwischen 10 und 12 Uhr wurde der Verkehr in beiden Richtungen dreimal für wenige Minuten gestoppt, um symbolisch einen Zebrastreifen auszulegen.

Protestaktion auf der Arndtstraße sorgt für Stau in Magdeburg

Die Aktion sollte auf die Forderung nach einem Fußgängerüberweg an dieser Stelle aufmerksam machen. Denn die Hans-Löscher-Straße verläuft hier in zwei Abschnitten, entlang der Arndtstraße, die insbesondere im Berufsverkehr für Fußgänger schwer zu überqueren sei. Die Polizei begleitete die Aktion, so dass Busse ungehindert passieren konnten.

Autofahrer, die aus Richtung Süden kamen, wurden über die Hans-Löscher-Straße umgeleitet – nicht alle waren erfreut über die Verzögerung.

Warum ein neuer Zebrastreifen gefordert wird

Währenddessen sammelten die Initiatoren Unterschriften für ihr Anliegen, unter anderem in Kindereinrichtungen, beim Bäcker und im Unverpacktladen. Die Stadtratsfraktion Grüne/Future! fordert bereits seit langem einen Zebrastreifen sowie Tempo 30 für die Arndtstraße.