Geschwindigkeitskontrollen - Magdeburg hat so wenige Blitzer wie keine eine andere Großstadt

Traditionell zur Zeit des Weihnachtsmarktes steht auf Höhe des Allee-Centers an der Ernst-Reuter-Alle ein mobiler Blitzer der Stadt Magdeburg.

Magdeburg - Die Wahrscheinlichkeit, geblitzt zu werden, ist in Magdeburg geringer als anderswo. Denn die Elbestadt soll in einem Vergleich der 40 größten deutschen Städte die wenigsten festen, mobilen und teilstationären Blitzer. Das jedenfalls besagt eine Analyse einer Berliner Rechtsanwaltskanzlei. Wie oft es in Magdeburg blitzt und wie viel Geld das pro Jahr einbringt.