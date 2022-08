Verkehr in Magdeburg: Idee für bessere Nachtanbindung im Nahverkehr

Einige Bereiche im Osten von Magdeburg sind noch kaum an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. In der Nacht geht bisweilen gar nichts mehr. Eine Fraktion im Stadtrat sieht Handlungsbedarf.

Magdeburg - Der Osten von Magdeburg ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Neue Wohngebiete sind unter anderem im Bereich Puppendorf (Berliner Chaussee) oder am Klusdamm (Prester) entstanden. Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr hinkt teilweise zurück.