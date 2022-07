Stadt will prüfen: Wird die Mittagstraße in Magdeburg-Neustadt zur Einbahnstraße?

Wird die Mittagstraße in Magdeburg zur Einbahnstraße? Die Stadtverwaltung will das nun ernsthaft prüfen. Zuvor hatten Anwohner auf Veränderungen gedrängt.

Magdeburg - „Es ist Wahnsinn, was hier passiert. Wenn es den ersten tödlichen Unfall gegeben hat, werde ich da sein und auf meine Warnungen hinweisen. Es reicht!“ Mit eindringlichen Worten wandte sich Sebastian Patze, Anwohner der Mittagstraße, an die Teilnehmer des jüngsten Treffens der AG Gemeinwesenarbeit (GWA) Neue Neustadt in Magdeburg.