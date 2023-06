Im neuen Magdeburger Tunnel am Hauptbahnhof herrschte am Freitag vorübergehend ein Tempolimit. Was es damit auf sich hatte.

Tempo 30 galt zeitweise am Freitag (16. Juni 2023) im neuen Magdeburger City-Tunnel am Hauptbahnhof. Das Limit galt in Fahrtrichtung Innenstadt.

Magdeburg - Tempo 30 im neuen Magdeburger City-Tunnel stadteinwärts: Das Tempolimit an der Einfahrt der Südröhre sorgte am Freitag (16. Juni 2023) bei einigen Autofahrern für Verwunderung. Was die Stadt zu den Gründen sagt.

Warum herrscht Tempo 30 im neuen Tunnel am Hauptbahnhof? Diese Frage stellten sich am Freitagvormittag einige Autofahrer und fragten auch bei der Volksstimme nach. Einen Stau oder gar eine Havarie gab es nicht. Hintergrund war laut Stadtverwaltung eine Sicherheitsmaßnahme.

Rund um und im Tunnel selbst gibt es verschiedenste Sicherheitssysteme, die bei bestimmten Szenarien eingreifen. Am Morgen hätten widrige Lichtverhältnisse vorgeherrscht. Mit der Temporeduzierung sollten die Autofahrer aufgrund der Lichtverhältnisse und dem Übergang von hell auf dunkel gewarnt werden, hieß es auf Nachfrage.

Die Reduktion der Durchfahrtsgeschwindigkeit auf Tempo 30 am Freitagvormittag sei auch nicht das erste Mal ausgelöst worden, wie Stadtsprecher Michael Reif auf Nachfrage erklärte. So habe beispielsweise schon einmal zeitweise das Tempo-30-Limit gegriffen, weil an der Kreuzung am City Carré die Ampel ausgefallen war.

Umfangreiche Reinigungsarbeiten in den Magdeburger Tunnel stehen an

Erstmals vorübergehend voll gesperrt werden die Röhren des neuen City-Tunnels abwechselnd übrigens in den kommenden Tagen. Hintergrund dafür sind anstehende Reinigungsarbeiten. Diese Arbeiten werden in der Nacht ausgeführt, um den Verkehr nicht zu behindern. Die Südröhre, Fahrtrichtung Innenstadt, muss dafür sogar in zwei Nächten für einige Stunden voll gesperrt werden, die Nordröhre danach allerdings nur in einer Nacht.

Warum eine Reinigung schon gut zehn Wochen nach der Eröffnung des neuen Tunnels nötig ist und der Reinigungsaufwand in der Südröhre umfänglicher als in der „Nachbahrröhre“ ist, fragte die Volksstimme Stadtsprecher Reif. „Zu den grundsätzlichen Reinigungsarbeiten in unseren Tunnelanlagen gehören unter anderem die Reinigung und Spülung der Entwässerungspunkte, das Abbürsten und Abwaschen der Tunnelwände und Tunneldecken, die Hochdruckreinigung der Notgehwege, die Prüfung und Reinigung von Technik und Beleuchtung sowie gegebenenfalls die Graffiti-Entfernung. Die Arbeiten betreffen sowohl die Röhren als auch die Ein- und Ausfahrtsrampen der jeweiligen Bauwerke. In der Regel erfolgen die Arbeiten viermal im Jahr. Auch an Tunnelwänden und -decken setzt sich oftmals viel Schmutz, Ruß und ähnliches ab, was man mit bloßem Auge nicht immer sieht“, so der Stadtsprecher.

Auch der neue City-Tunnel müsse entsprechend gereinigt werden. Michael Reif: „Fahren Fahrzeuge über neuen Asphalt, in dem Splitt eingewalzt wurde, kann sich durchaus Splitt lösen und in Tunnel-Bauwerken auch in die Abflüsse gelangen. Hinzu kommt die Ausrichtung des Bauwerkes (West/Ost), weshalb es durch Witterungsverhältnisse – oftmals Westwind – zu zusätzlichen Verunreinigungen kommen kann. Wir beobachten das regelmäßig in größerem Umfang in unserem Tunnel unter dem Universitätsplatz, wo manchmal bereits in den Folgetagen nach einer Reinigung wieder Verunreinigungen festgestellt werden. Die Reinigungsarbeiten sind deshalb auch eine Vorsichtsmaßnahme, damit Abflüsse frei bleiben und Regenwasser abfließen kann.“

Zufahrt zum City Carré muss manuell gereinigt werden

Für die Südröhre des City-Tunnels seien zwei Nächte notwendig, weil auch die Zufahrt zum City Carré berücksichtigt werden müsse. In der Zufahrt könne das Reinigungsfahrzeug der Stadt aufgrund der Höhen nicht eingesetzt werden. „Hier müssen alle Arbeiten manuell ausgeführt werden“, so der Stadtsprecher. Für die Zeit der Sperrungen wird der Verkehr über die Bundesstraße 1 umgeleitet.

Nach der Reinigung des neuen City-Tunnels sind dann auch die Tunnel unter dem Askanischen Platz und dem Universitätsplatz an der Reihe. Hier wird dann der Verkehr über die jeweiligen Plätze umgeleitet.

An diesen Tagen werden die Magdeburger Tunnel gereinigt

In den kommenden Tagen werden nachts die Tunnel am Hauptbahnhof, am Askanischen Platz und am Uniplatz über Nacht wegen Reinigungsarbeiten zeitweise voll gesperrt. Das sind die Termine:

Die Südröhre des City-Tunnels am Hauptbahnhof in Fahrtrichtung Innenstadt ist vom 18. Juni 2023, 21 Uhr, bis 19. Juni, 4 Uhr, sowie in der Folgenacht von 19 bis 4 Uhr gesperrt.

Vom 20. Juni, 19 Uhr, bis 21. Juni 2023, 4 Uhr, muss die Nordröhre, Fahrtrichtung Stadtfeld-Ost gesperrt werden. Umleitungen werden über die Bundesstraße 1 ausgeschildert.

In der Folgenacht ist ebenfalls von 19 bis 4 Uhr der Tunnel unter dem Askanischen Platz voll gesperrt, eine Nacht später der Tunnel unter dem Universitätsplatz. Der Kfz-Verkehr wird über den jeweiligen Platz umgeleitet.