Verkehr in Magdeburg: Wie eine Fraktion die Situation im Osten der Stadt verbessern will

Grüne/future! fordern ein Verkehrskonzept für die ostelbischen Gebiete von Magdeburg. In einem Antrag für den Stadtrat sind bereits mögliche Maßnahmen aufgeführt. Sie dienen als Alternative zum Bau einer Entlastungsstraße.

Blick in die Genthiner Straße in Magdeburg-Cracau.

Magdeburg - Während in den vergangenen Jahren mehrere neue Wohngebiete in Ostelbien entstanden sind, hat sich an der verkehrlichen Infrastruktur kaum etwas getan.