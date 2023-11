Für den Werder in Magdeburg gilt eine Tempo-30-Zone. Schilder zeigen diese an sowie einzelne Markierungen auf der Fahrbahn. Dennoch klagen Anwohner über Geschwindigkeitsverstöße. Und haben einen Vorschlag, was helfen könnte.

Eine Markierung wie hier in der Mittelstraße in Magdeburg könnte noch öfter aufgebracht werden, so ein Wunsch.

Magdeburg - Der bewohnte Werder liegt in einer Tempo-30-Zone. Wer beispielsweise von der Anna-Ebert-Brücke/Zollbrücke in die Mittelstraße einfährt oder auch von der Markgrafenstraße (B1) in die Gartenstraße, wird von entsprechenden Schildern am Straßenrand darauf hingewiesen.

In den besagten Einfahrtsbereichen finden sich zudem einzelne Piktogramme mit der Zahl „30“ auf der Fahrbahn. Weiter einwärts auf der Elbinsel fehlen diese Hinweise dann allerdings.

Vielleicht auch deshalb müssen Anwohner über Geschwindigkeitsüberschreitungen auf den Straßen klagen. Ein Bürger aus der AG Gemeinwesenarbeit (GWA) Werder regte an, dass zusätzliche 30er-Markierungen aufgebracht werden, um die Verkehrsteilnehmer an das Tempolimit zu erinnern.

Der Vorschlag liegt inzwischen auch der Stadtverwaltung vor. Er soll durch die zuständige Straßenverkehrsbehörde geprüft werden. Darüber wurde bei der jüngsten GWA-Sitzung informiert.