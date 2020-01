Die Fridays-for-Future-Demo startete am Hauptbahnhof Magdeburg. Von Maria Kurth

Kam es in Magdeburg am Freitag zu einem Verkehrschaos? Immerhin waren mehrere Demos angemeldet. Alle Infos dazu hier im Ticker:

Anja Guse ist Redakteurin und stellvertretende Leiterin in der Lokalredaktion Magdeburg. anja.guse@volksstimme.de ›

Martin Weigle arbeitet seit 2019 als Volontär bei der Volksstimme. Zuvor war er in den Lokalredaktionen im Harz tätig und hat in Berlin sowie Potsdam bei verschiedenen Medienunternehmen gearbeitet. Martin.Weigle@volksstimme.de ›

Magdeburg l Bauerndemo, Fridays for Future, Trauermarsch zum 75. Jahrestag der Bombardierung Magdeburgs von rechtsgerichteten Organisatoren sowie Gegenveranstaltungen - am 17. Januar 2020 kam es in Magdeburg zu mehreren Demonstrationen.



Welche Auswirkungen die Demonstrationen auf das Leben und den Verkehr in Magdeburg hatten, erfahren Sie hier in unserem Ticker.



Die Landwirte waren ab etwa 9 Uhr mit etwa 500 Traktoren in die Stadt gekommen, die Fridays-for-Future-Bewegung mobilisierte mehr als 25 Ortsgruppen und startete um 15 Uhr. Vor allem am Hauptbahnhof wurde es deshalb eng. Bei den Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) kam es im Linienverkehr zu teils erheblichen Einschränkungen.



(Mitarbeit Ticker: Sebastian Rose, Ivar Lüthe, Martin Rieß, Maria Kurth, Karolin Aertel, Tom Wunderlich)