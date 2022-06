Verkehr in Magdeburg: Darum schalten die MVB Ampeln an Bahnübergängen ab

Im Magdeburger Stadtteil Neustädter See wurden an zwei Übergängen der Straßenbahngleise Ampeln abgeschaltet. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) erklären, warum dies geschah.

An der Barleber Straße im Magdeburger Stadtteil Neustädter See wurden Ampeln an Gleisübergängen abgeschaltet.

Magdeburg - „Das ist doch nicht in Ordnung“, sagt Angelika Grond über die abgeschalteten Ampeln an der Barleber Straße. Einmal an der Straße Im Brunnenhof sowie ein Stück weiter an der Zufahrt zum Schrotebogen schalteten diese bislang jedes Mal auf Rot, wenn eine Straßenbahn auf die Kreuzung zufuhr.