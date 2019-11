Drehstart für neuen Polizeiruf 110 aus Magdeburg "Tod einer Toten" (AT). Während der Dreharbeiten kommt es in Magdeburg zu Straßensperren. Hier im Bild: Steffen C. Jürgens (Rolle Anton Lobrecht), Regisseur David Nawrath, Claudia Michelsen (Rolle Doreen Brasch), Claudia Michelsen, Produzentin Iris Kiefer und Kameramann Tobias von dem Borne (v.l.). Foto: "obs/MDR/Stefan Erhard"