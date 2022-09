Video: Was es in Magdeburg mit der freien Fahrt auf dem roten Tunnel-Weg auf sich hat

Seit 16.9. ist ein neuer Weg vorbei an der Tunnelbaustelle in Magdeburg frei. Er verbindet City-Carré und Otto-von-Guericke-Straße mit dem Damaschkeplatz.

Magdeburg - Die feine Magdeburger Platte und roter Asphalt umschmeicheln seit jetzt Fuß und Reifen: Wer als Fußgänger oder Radfahrer unter den Eisenbahnbrücken am Hauptbahnhof unterwegs ist, nutzt ab sofort den Weg auf der Nordseite der Strecke. Am 16.9. ist dieser freigegeben worden. Doch was macht diesen Weg so besonders?